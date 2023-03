Papa Francesco ha un polmone solo? Come è nata la più grande fake news sulla sua salute (Di giovedì 30 marzo 2023) È vero che Papa Francesco ha un polmone solo? Una delle più grandi fake news su Bergoglio riguarda proprio la sua salute. A smentirla è stato lo stesso Francesco, raccontando quando, nel 1957, a 21 anni, subì l’asportazione del lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti: “Quando mi sono ripreso dall’anestesia, il dolore che sentivo era molto intenso. Non è che non fossi preoccupato, ma ho sempre avuto la convinzione che sarei guarito”. A Bergoglio, quindi, è stata asportata soltanto una piccola parte del polmone destro e non l’intero organo. Lo stesso Pontefice ha spiegato: “Non ho mai sentito alcuna limitazione nelle mie attività”. Anche nei diversi viaggi internazionali “non ho mai dovuto limitare o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) È vero cheha un? Una delle più grandisu Bergoglio riguarda proprio la sua. A smentirla è stato lo stesso, raccontando quando, nel 1957, a 21 anni, subì l’asportazione del lobo superiore deldestro a causa di tre cisti: “Quando mi sono ripreso dall’anestesia, il dolore che sentivo era molto intenso. Non è che non fossi preoccupato, ma ho sempre avuto la convinzione che sarei guarito”. A Bergoglio, quindi, è stata asportata soltanto una piccola parte deldestro e non l’intero organo. Lo stesso Pontefice ha spiegato: “Non ho mai sentito alcuna limitazione nelle mie attività”. Anche nei diversi viaggi internazionali “non ho mai dovuto limitare o ...

