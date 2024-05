Musica - esce video di Sei così reale | nuovo brano di Silvia Danese

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (askanews) – Online da oggi, venerdì 10 maggio “Sei”, ilclip delsingolo della produttrice, compositrice, autrice. Unnato dopo aver assistito al monologo teatrale “Moi”, ispirato alla scultrice francese Camille Claudel, dell’autrice Chiara Pasetti per la regia di Alberto Giusta. Personaggio principale della rappresentazione l’attrice Lisa Galantini, che riprende il ruolo di una novella Camille Claudel anche nelclip. “Erano passati pochi giorni dal mio compleanno, quando mi sono trovata a teatro, all’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, ad assistere al monologo ‘Moi’ dell’autrice Chiara Pasetti per la regia di Alberto Giusta, liberamente tratto dalla corrispondenza di Camille ...

Uomini e Donne , c’è solo un momento che il pubblico aspetta: quello dell’addio di Ida Platano. Per questa stagione infatti le registrazioni sono terminate per questa stagione, ma i telespettatori devono ancora assistere all’epilogo del trono della ...

Roma, 9 maggio 2024 – Un video inedito fornisce nuovi dettagli sul brutale arresto di Matteo Falcinelli , il 26enne italiano fermato in un night club, poi costretto a subire violenze per mano degli agenti . Nel filmato, che sarebbe anche questo ...

La bassista dei Måneskin ha pubblicato uno scatto dove svela le date dei prossimi concerti che la vedranno suonare nei club di tutto il mondo. Trucco marcato e frangetta, il look scelto per l'annuncio social.Continua a leggere

Chi è Bryan Bozzi, il nuovo ingegnere di pista di Leclerc - Per i più, è una cittadina dal nome semplice (" bath ", in inglese, significa bagno), così chiamata ... oggi Bryan Bozzi è il nome nuovo che avanza in F1, destinato alla rapida celebrità che colpisce ...

Matteo Falcinelli, nuovo video dalla cella di Miami: 'Non ho fatto nulla, posso pagare la cauzione' - Ecco un nuovo video di Matteo Falcinelli, lo studente italiano arrestato in modo violento a Miami. Il ...rispondono che 'non è il caso di parlare di pagamenti perché in questo paese non funziona così e ...