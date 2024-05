Tennis - Rybakina si ritira da Roma | Non sto ancora bene

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 mag. (askanews) – La campionessa in carica Elenasi èta dagli Internazionali BNL d’Italia 2024 per indisposizione, questa la motivazione ufficiale. Al suo posto subentra la lucky loser francese Oceane Dodin, che dunque affronterà al primo turno la rumena Irina-Camelia Begu. “Sono dispiaciuta di dover saltare il torneo quest’anno, ma sfortunatamente non mi sento abbastanzada competere – ha dichiarato -. Ho bellissimi ricordi dallo scorso anno, non vedevo l’ora di difendere il titolo.è così speciale per me, tornerò l’anno prossimo per giocare davanti ai tifosi italiani e provare a riconquistare il titolo”. Cambia l’ordine di gioco. La partita tra Begu e a questo punto Dodin, programmata sul Centrale prima del ritiro di, passa sul Campo ...