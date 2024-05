Io Canto Family parte lunedì 20 maggio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Michelle Hunziker (Us Mediaset) Abbiamo la data ufficiale. Dopo un po’ di riflessioni e cambi di pedine, Mediaset ha scelto quando far partire Io. Davide.it è in grado di confermarvi che la prima puntata del nuovo show di Michelle Hunziker è fissata per20in prima serata su Canale 5. Non ci dovrebbero essere più ripensamenti. Ricordiamo che L’Isola dei Famosi, come anticipato su queste pagine, andrà in onda di domenica, dal 19, lasciando così la serata libera al talent show. Dopo i buoni riscontri di IoGeneration, sulla versionesono riposte le attese dell’azienda per questo motivo si è reso necessario ben ponderare la collocazione. Canale 5 così concentrerà ad inizio settimana le produzioni di ...