Negli scenari di guerra serve una massa | chi è contrario si sottragga col proprio pacifismo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nella celebre operae potere, Elias Canetti esplicita il significato della “”, oggetto della sua indagine, anche in riferimento alla, svestendo da ogni sovrastruttura ideologica questa pratica sanguinaria di affrontare i conflitti e riconducendola alla sua essenza: nella“si abbatte il maggior numero possibile di nemici; lapericolosa di avversari vivi dovrebbe trasformarsi in un gruppo di morti. E’ vincitore chi ha ucciso più nemici”. Nonostante la retorica della “vittoria” che accompagna da oltre due anni lain Ucraina sia alimentata da armi sempre più potenti inviate dai governi occidentali a quello ucraino, al quale rispondono – in una logica di escalation – armi di potenza uguale e contraria messe in campo dal governo russo, è ancora la ...