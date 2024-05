Gemma spiazzata dal nuovo cavaliere a UeD - Tiziana e le foto os - Barbara furiosa

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) A Uomini e Donne Cristiano proprio non riesce a capacitarsi che Giulia possa conoscere altri uomini, sta di fatto che le discussioni sono continuate a lungo anche nella puntata di oggi. Successivamente, poi, si è passati aGalgani, la quale ha finalmente conosciuto un, ma non solo. Ecco tutto quello che è successo. Tina mette in croce lo spasimante di, scatta la censura a UeD La puntata del 10 maggio di Uomini e Donne è cominciata con Giulia che ha avuto la possibilità di conoscere due nuovi cavalieri, venuti nel programma per lei. La donna li ha ascoltati e, alla fine, ha deciso di dare loro una chance, in modo da gettarsi finalmente alle spalle il capitolo Cristiano. Quest’ultimo, però, non è sembrato intenzionato a lasciare in pace la donna, sta di fatto che si è intromesso di continuo ...