Israele - truppe circondano parte est di Rafah

È iniziata una nuova invasione russa dell'Ucraina - È iniziata una nuova invasione russa dell'Ucraina - Le forze di Kiev stanno cercando di trattenerli: le truppe russe erano già state respinte dalla maggior parte della regione di Kharkiv nel 2022. E proprio da questa zona erano partite le incursioni di ...

Combattimenti a Rafah fra Jihad islamica e Israele, 100mila in fuga - Combattimenti a Rafah fra Jihad islamica e Israele, 100mila in fuga - I tank e le truppe dell'Idf hanno preso il controllo della strada principale che separa la parte orientale da quella occidentale di Rafah, e di fatto hanno circondato l'intero lato… Leggi ...

Tank israeliani assediano Est Rafah: 100 mila civili in fuga - Tank israeliani assediano Est Rafah: 100 mila civili in fuga - dove secondo IDF sono rientrate le truppe di Hamas. «Le forze di difesa israeliane continuano operazioni precise nell’area di Zeitoun, nel sud di Gaza City, così come in aree specifiche della parte ...