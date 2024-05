Corruzione | Salvini - ‘mi chiedo cosa accadrebbe a pm se avessero microspie in ufficio’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La magistratura faccia quello che deve fare, ma se ogni indagato si dimette l’Italia si ferma domani. Io vorrei sapere se ci fosseronegli uffici di qualche magistrato per quanto tempo continuerebbe a fare il magistrato”. Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo, a margine dell’incontro ‘L’Italia dei si’ alla Reggia di Venaria, a Torino, parlando dell’indagine che coinvolge il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Dimissioni di Toti? “Se condannato in via definitiva per carità di Dio, ma non basta una indagine per far dimettere qualcuno”. L'articolo CalcioWeb.

Denise Pipitone, mamma Piera Maggio trova due microspie in casa: «Chi le ha piazzate Non abbiamo niente da nascondere» - Denise Pipitone, mamma Piera Maggio trova due microspie in casa: «Chi le ha piazzate Non abbiamo niente da nascondere» - Due microspie, le cosiddette "cimici", scoperte in casa durante alcuni lavori di manutenzione. A rivelarlo è Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara ...