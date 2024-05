Tuffi - al French Diving Open l’Italia conquista la terza medaglia | Jodoin di Maria sul podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 10 maggio 2024) Parigi – Arriva ladaldi, in svolgimento a Parigi.sale sulgrazie alla splendidadi bronzo di Sarahdinella piattaforma. La 23enne italocanadese chiude con 303.30 punti. Dopo l'argento di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi e il bronzo di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro da 3 metri (leggi qui), proseguono i successi azzurri in competizione. Un evento dal sapore olimpico. Foto di Andrea Staccioli/DBM