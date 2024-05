Tennis - Musetti si ritira a Roma | debilitato da un virus

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 mag. (askanews) – C’è rammarico e delusione nelle parole di Lorenzodopo l’uscita di scena agli Internazionali BNL d’Italia 2024, costretto al ritiro nel suo match d’esordio sul punteggio 7-5 1-0 per il francese Terence Atmane (n.137 ATP, entrato nel main draw attraverso le qualificazioni). Il toscano è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico nel match d’apertura del venerdìda unintestinale e febbre. “C’è molto dispiacere per oggi, ho provato con tutte le mie forze, le poche che avevo. Ieri ho cancellato gli allenamenti, sono stato in camera con febbre per colpa di unintestinale che non mi ha consentito di arrivare preparato al match di oggi. Ho provato a scaldarmi stamattina con fatica, per entrare in campo con quel che avevo. Nemmeno il caldo mi ha ...