Campi Flegrei - due scosse di terremoto in sequenza | la prima di magnitudo 3 7 e la seconda di 3 6

Un doppio terremoto ha colpito l'area Flegrea oggi, venerdì 10 maggio, alle 13.25 e alle 13.26, con due eventi sismici intensi di magnitudo 3.6 e 3.7, entrambi con epicentro in mare, di fronte alla costa di Pozzuoli. La popolazione ha percepito i ...

