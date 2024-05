Estate sotto controllo | il presidente della Sasi prevede una stagione difficile ma gestibile

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 10 maggio 2024) Chieti - L'arrivo dell'porta con sé l'attenzione sulle risorse idriche, particolarmente critiche dopo un inverno caratterizzato da scarse precipitazioni. Gianfranco Basterebbe,(società pubblica che gestisce la rete idrica), anticipa unaestivama non drammatica, con minori razionamenti rispetto al passato. "Inverno con poca neve e pioggia, ma non disastroso come qualcuno teme", dichiara Basterebbe durante una conferenza a Lanciano, sede del gestore idrico che copre 87 comuni. Rispetto al 2023, il numero di comuni soggetti a chiusure programmate è diminuito da 40 a 31, con una popolazione interessata ridotta da 120 mila a 40 mila. La principale preoccupazione riguarda la sorgente del Verde a Fara San Martino, che attualmente fornisce ...