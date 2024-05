Nuovo intervento su Superbonus spacca il governo - Giorgetti a Tajani | “Io faccio interessi dell’Italia”

L’emendamento del governo , con la nuova stretta al Superbonus , sarà presentato oggi in Commissione Finanze del Senato, con l’obbligo (e non più la facoltà) di spalmare i crediti accumulati su dieci anni e non più su quattro. Ma i riflettori ...

Superbonus, botta e risposta Tajani-Giorgetti. Leghista: "Perplessità Difendo interessi Italia" - superbonus, botta e risposta Tajani-Giorgetti. Leghista: "Perplessità Difendo interessi Italia" - Il vicepremier: 'Ho qualche perplessità sulla retroattività dell’ultima proposta del ministro'. Che replica: 'Io difendo gli interessi dell'Italia' ...

Superbonus: le novità in arrivo con l’emendamento del governo - superbonus: le novità in arrivo con l’emendamento del governo - 10 maggio 2024 Diverse novità in arrivo con l’emendamento del governo, che dovrebbe essere formalizzato oggi, al decreto superbonus. Dallo spalmacrediti alla stretta alle com ...

Bagnoli, De Luca contro il governo: «Una truffa mediatica» - Bagnoli, De Luca contro il governo: «Una truffa mediatica» - «Una settimana fa dissi che era una bella notizia il fatto che il governo aveva annunciato 1,3 miliardi di euro per Bagnoli. Mi chiesi, chi pagasse questa cifra. Ecco abbiamo scoperto che ...