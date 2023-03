(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilquest’anno è una macchina perfetta, gli azzurri, a parte le sconfitte contro Inter e Lazio, hanno sempre dimostrato di avere una marcia in più rispetto agli avversari. Uno dei tanti segreti di questa squadra è senza dubbio il gruppo, tutti si sentono parte integrante di questo progetto e pronti a dare tutto quando scendono in campo. In tal senso, una delle figure più importanti all’interno dello spogliatoio è senza dubbio quella del difensore brasiliano Juan Jesus. Giunto in quel diper completare il pacchetto difensivo, il giocatore ha pian piano dimostrato di essere all’altezza della squadra tanto da meritarsi ilper questa stagione.Juan Jesus Juan Jesus e non solo: i rinnovi in casaGiocatore carismatico e di esperienza, sempre pronto quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Calciomercato Napoli, accordo trovato per il rinnovo: a breve c’è la firma - e____a_____ : RT @cmdotcom: A Cesena è nata una stella: chi è Stiven #Shpendi, il baby bomber 'gemello' che piace a Milan e Napoli - infoitsport : Calciomercato Napoli, in dubbio il futuro di Osimhen e Kim - Fantacalcio : Napoli, shopping a Salisburgo? Piacciono i profili di Pavlovic e Okafor - sportli26181512 : Liverpool, assalto multimilionario a un centrale del Napoli: Più di 60 milioni di euro: a tanto si vorrebbe spinger… -

Commenta per primo Ilsta cercando di blindare subito Khvicha Kvaratskhelia , georgiano classe 2001 che sta attirando su di sé le attenzioni di mezza Europa. La società del presidente Aurelio De Laurentiis ha in ...Come per Kvaratskhelia, ilè fermamente convinto di proporre al colosso asiatico un rinnovo di contratto per assicurarne la permanenza nella rosa di Luciano Spalletti, prossima a laurearsi ...Abbiamo pensato di essere una squadra forte, ma gli alti e bassi non ci hanno permesso di stare attaccati al'. CHAMPIONS - 'Si può arrivare in finale, il sogno è quello lì. Poi c'è differenza ...

Calciomercato Napoli, pronta una maxi offerta del Bayern Monaco per Osimhen Fantacalcio ®

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Quello della sponsorizzazione tecnica è sicuramente un mercato in crescita come costi. E’ un media di comunicazione, ...Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 durante ‘Calcio Napoli 24 Live’: “Togliere Osimhen, dopo aver stracciato il campionato attuale e fatt ...