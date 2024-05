Nessuno si farà male il quinto libro di Valeria Valcavi Ossoinack

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) . la recensione Jean è un giovane di buona famiglia, tutta la sua vita sembra in qualche maniera gestita dalle ambizioni lavorative di Philippe, suo padre. La sua vita inizierà a prendere una piega diversa, quando una bugia spingerà Jean fuori di casa fino all’inizio di una carriera dissoluta, dove le “cattive amicizie” faranno il resto. Una storia dove radici e denaro, camminano di pari passo, e dove il mordente crime, rende il nuovodidi grande successo. Il testo fin dalle prime pagine svela la sua componente altamente crime. Jean è riverso sul suolo e sta perdendo conoscenza. Sarà proprio in quel momento, che l’autrice attraverso una ricostruzione accurata del passato, metterà le basi per un romanzo che funziona. Jean è di buona famiglia, e attraverso il suo personaggio, l’autrice ...