Plusvalenze - TuttoSport attacca | Roma-Juv - la velocità delle magistrature cambia a seconda della città

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) Casocon Marco Bo mette in luce la disparità di trattamento tra lae la Juventus accusando ledi lavorare adiversa ae evidenziando come il pressing mediatico sullasia stato diverso da quello subito dalla Juventus. Scrive così:E veniamo al quesito che viaggia nella mente dei tifosi. «Ma perché la Juventus è stata condannata mentre la, ieri in campo per il penultimo atto dell’Europa League, deve ancora sapere se verrà sanzionata di fatto per lo stesso tipo di comportamento per operazioni precedenti?». Dunque si torna alla questione dei tempi etempistica, fondamentale non solo a teatro… Ma riannodiamo il film. La ...