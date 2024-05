Milano | Gori - ‘aggressore poliziotto doveva essere rimpatriat - no colpe a sindaci’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “L’agente accoltellato ieri davanti alla stazione di Lambrate, a, non è ancora fuori pericolo. Forza Christian, dunque, il primo pensiero non può chequesto”. Così Giorgio, sindaco di Bergamo e candidato Pd alle europee, su twitter. Quindi aggiunge: “Hassan Hamis, il cittadino marocchino che mercoledì sera ha accoltellato undavanti alla stazione di Lambrate, a, aveva diversi precedenti per aggressione. Da tempo era stato fatto oggetto di un provvedimento di espulsione e ancora qualche giorno fa era stato fermato su un treno con un coltello. Avrebbe dovutoo, e invece era ancora qui. Fanno la voce grossa sugli immigrati, respingono i profughi, discriminano i ...

Lo Sciopero generale in programma per l’11 aprile è confermato. Ma a Milano quello del trasporto pubblico sarà a metà: il prefetto ha infatti precettato i dipendenti dell’Atm, quindi giovedì metropolitane, autobus e tram circoleranno regolarmente. ...

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez sembra essere tornato alla carica con nuova vita. Più scatenato che mai tra amicizie vecchie e nuove, una enorme passione per la boxe, viaggi, nuova musica in arrivo e, dopo l’esperienza finita male con ...

Milano – Torna a Milano il progetto VaccinaMilan*, la campagna di vaccinazione gratuita per la lotta al tumore dell'ano e gli agli altri tumori collegati al Papilloma Virus (Hpv). Oggi venerdì 3 maggio, dalle 18 alle 23 in Largo Bellintani (zona ...

