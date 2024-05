Salerno - Pedalando per la Città | varato il dispositivo traffico

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si terrà domenica 12 maggio la trentesima edizione diper la, tradizionale appuntamento della primavera salernitana, uno degli eventi più attesi ed apprezzati dai cittadini. La pedalata in bicicletta con bambini, appassionati, famiglie, atleti e con gli sportivi di ogni età è organizzata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. La manifestazione si svolge come sempre su di un percorso cittadino interamente chiuso al. L’ordinanza varata dal Comune diprevede la chiusura aldi diverse vie cittadine: in particolare, Piazza della Concordia sarà interdetta aldalla colonna obelisco fino all’area di parcheggio lungo il Lungomare Tafuri e verso il Lungomare Colombo, inclusa la zona fino a Via ...

'Pedalando per la Città 2024', presentata la 30esima edizione: ecco il percorso - E' stata presentata, questa mattina, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, 2024 di 'Pedalando per la Città', tradizionale appuntamento della primavera salernitana, giunto alla trentesima edizione, in programma domenica 12 maggio. Il percorso Il raduno è previsto alle ore 9 in Piazza ...