Perché I Fatti Vostri oggi non va in onda su Rai 2 | il motivo

(Di venerdì 10 maggio 2024) , 10 maggionon va insu Rai 2? La trasmissione quotidiana condotta da Tiberio Timperi con Anna Falchi, 10 maggio 2024, non va insu Rai 2 per lasciare spazio alla diretta degli Internazionali di tennis di Roma, di cui la Rai ha acquisito i diritti. Il programma del day time diretto da Michele Guardì dunquenon va in, per quello che sarebbe stato l’ultimo appuntamento della settimana. Questa mattina spazio al match tra Lorenzo Musetti e Terence Atmane, valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia. Diretta dal Campo Centrale del Foro Italico alle ore 11 su Rai 2. La telecronaca è di Luca Di Bella e Paolo Canè, con Cristina Caruso e Rita Grande in studio e le interviste di ...

Affari Tuoi questa sera, giovedì 9 maggio 2024 , non andrà in onda . Come accaduto la scorsa settimana, lo show condotto da Amadeus si prende un giorno di stop. Vediamo insieme il perché e cosa verrà trasmesso al suo posto. Affari Tuoi non va in onda ...

Tutto pronto per Italia-Svezia , seconda amichevole 2024 di volley femminile in programma giovedì 9 maggio. Dopo il primo test match disputato mercoledì a Novara sempre contro la compagine svedese, le azzurre tornano in campo per crescere ancora e ...

Eurovision 2024, la Rai svela i risultati del televoto - Eurovision 2024, la Rai svela i risultati del televoto - 10 mag 2024 - Secondo il regolamento i risultati del televoto possono essere noti solo dopo la Finale di sabato ...

Banca Mediolanum “gioca a scacchi” nella nuova campagna di comunicazione - Banca Mediolanum “gioca a scacchi” nella nuova campagna di comunicazione - Tv, radio, stampa e affissioni Il flight televisivo sarà in onda dal 12 maggio per quattro settimane con spot da 40’’, 30” e 15” sulle reti Mediaset, Rai, Sky, canali Discovery, La7, ClassCNBC. In ...

Fiorello chiude Viva Rai2!, quanto ha guadagnato con il programma il comico siciliano - Fiorello chiude Viva Rai2!, quanto ha guadagnato con il programma il comico siciliano - Lo showman è apparso in uno spot per la piattaforma di streaming del servizio pubblico nel 2020 che gli avrebbe fruttato un incasso (non confermato) di 17mila euro, mentre per il programma Viva ...