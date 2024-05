Massacra di botte la compagna e la minaccia | “Se abortisci mio figlio - io uccido la tua”

Notte di violenza tra sabato e domenica a Crema. Verso le 3.30, un 21enne milanese è stato picchiato da almeno quattro, cinque giovani, in piazza Garibaldi e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cremona. Ha riportato fratture ...

A Roma , un ragazzo di 17 anni è stato inseguito e Massacrato di botte da quattro giovani nomadi , a seguito di una discussione scoppiata per motivi non ancora chiariti. Sul caso sta indagando la polizia

Zuffa in spiaggia, viene massacrato: «Volevo solo difendere un amico» - Zuffa in spiaggia, viene massacrato: «Volevo solo difendere un amico» - Le botte «A un certo punto, l’imputato mi ha detto che stavo facendo il grosso. Mi ha sferrato un cazzotto vicino alla bocca. Poi un secondo, e sono caduto per terra» le parole della vittima. È a ...

Osimo, Ilaria massacrata di botte per gelosia: «Furia omicida, ergastolo al marito» - Osimo, Ilaria massacrata di botte per gelosia: «Furia omicida, ergastolo al marito» - OSIMO Ergastolo. Per il procuratore aggiunto Valentina d’Agostino merita la pena massima prevista dal codice penale Tarik El Ghaddassi, il 42enne marocchino accusato di aver massacrato di ...

