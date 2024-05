Foiano - una serie di eventi in attesa della carovana del Giro d’Italia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’intera comunità didi Valfortore e dei comuni limitrofi si sta preparando con entusiasmo e passione per ospitare la partenza dell’undicesima tappa del, in programma mercoledì 15 maggio p.v. Le strade del comune sannita si stanno vestendo di rosa per accogliere al meglio ladele offrire in tutto il mondo, attraverso la televisione e i mezzi di comunicazione, una immagine bella die di tutta la Valfortore. L’amministrazione comunale, guidata da sindaco Antonio Giuseppe Ruggiero, con la collaborazione del comitato tappa locale coordinato da Paolo Serino, dopo le manifestazioni che si sono tenute nelle scorse settimane, ha organizzato unadiper scandire l’avvicinamento ...

Il Giro d’Italia 2024 si sposta verso l’Adriatico. In questa undicesima tappa si parte da Foiano di Val Fortore e si arriva a Francavilla al Mare, passando il Molise, per poi prendere da Termoli la statale Adriatica. Una giornata dedicata ...

Mercoledì 15 maggio è il giorno dell’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , che propone la Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare di 207 chilometri. Si lascia la Campania e si torna in Abruzzo passando per Puglia e Molise, con una frazione ...

Giro d'Italia e sicurezza, vertice - giro d'Italia e sicurezza, vertice - giro d'Italia, in prefettura riunione per mettere a punto le misure di safety e security in occasione dello svolgimento della 10° tappa Pompei–Cusano Mutri e dell’11° tappa foiano Valfortore- San ...

Giro d'Italia 2024 · La settima tappa del 10 maggio, in pillole - giro d'Italia 2024 · La settima tappa del 10 maggio, in pillole - È lo spagnolo Pelayo Sánchez, portacolori della Movistar, a trionfare al termine di una fuga a tre andata in scena nel corso della Torre del Lago Puccini (Viareggio)-Rapolano Terme, valevole come sest ...

Giro d’Italia, Termoli si prepara al passaggio: scuole chiuse. Viabilità stravolta il 15 maggio - giro d’Italia, Termoli si prepara al passaggio: scuole chiuse. Viabilità stravolta il 15 maggio - La carovana rosa transiterà anche per Pietracatella, Casacalenda, Larino e poi dalla SS87 passando per la SS16 arriverà a Termoli (dove il passaggio sarà opposto a quello dell'anno scorso) e poi dal l ...