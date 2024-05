Napoli - e se fosse Lukaku l’erede di Osimhen?

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildi: di seguito l’articolo di Giovanni Scotto tratto dall’edizione odierna de Il Roma. I 100 milioni sono ormai un ricordo, ma Romelufu uno degli acquisti record del Chelsea nel mercato di quasi tre anni fa. Era reduce dallo scudetto conl’Inter dopo un campionato devastante, ma poi le cose non sono andate bene. Oggi è in prestito alla Roma, che lo ha preso a titolo temporaneo a quasi 6 milioni, e che difficilmente lo riscatterà con i 30 milioni fissati per l’acquisto definitivo. Operazione esosa, col belga che dovrebbe tornare alla base, ma per non restarci. Il Chelsea lo ha appena proposto al, visto l’interesse per Victor. I conti sono presto fatti:vale 40 milioni, e ci sarebbe anche una ...

