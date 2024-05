Il Paradiso delle Signore 9 - le riprese delle nuove puntate al via dal 27 maggio | l’annuncio su Ig di Masotti

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’appuntamento con ledellade Ilè stato fissato al 272024. La nona stagione prenderà poi il via su Rai 1 nel mese di settembre 2024, ovviamente sempre nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì. Gran parte dei protagonisti sono stati confermati nel cast. A fare un po’ di chiarezza sulleci ha pensato Pietro, alias Marcello Barbieri nella soap, che in questo periodo si sta godendo un po’ di meritato relax prima di tornare nuovamente sul set dello sceneggiato. Iltorna a settembre: presto prenderanno il via ledella ...

Proseguono le repliche della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore , in onda dal 13 al 17 maggio su Rai Uno alle ore 16.00. Il secondo capitolo dell’acclamato daily continuerà a intrattenere i telespettatori per tutto il mese di maggio , in ...

Il Paradiso delle signore 9, chi c'è e chi no: Matilde non ritorna, Odile arriva a Milano - Il paradiso delle signore 9, chi c'è e chi no: Matilde non ritorna, Odile arriva a Milano - L'appuntamento con le nuove puntate de Il paradiso delle signore 9 sarà caratterizzato dalla riconferma di alcuni volti storici come nel caso di Adelaide, dall'arrivo di nuovi personaggi e dall'addio ...

Ascolti tv 9/5: Eurovision e Viola come il mare, c’è una batosta - Ascolti tv 9/5: Eurovision e Viola come il mare, c’è una batosta - Il match di Europa League Roma-Bayern Leverkusen (Rai Uno) vince nettamente il prime time con 3.9 milioni di utenti (18.8% di share). L’Eurovision Song Contest 2024 (Rai Due) batte Viola come il mare ...

Le fake news di Robert F. Kennedy sui vaccini - Le fake news di Robert F. Kennedy sui vaccini - Il senatore americano in corsa per le presidenziali di novembre si erge a guru anti-vaccinista guadagnando lauti compensi. Ma l'efficacia dei vaccini è testimoniata dal numero di vite salvate, sopratt ...