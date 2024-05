Conte Milan - una clamorosa indiscrezione manda in visibilio i tifosi Lui è il sogno rossonero

Esonero Pioli, i nomi per la panchina - Esonero Pioli, i nomi per la panchina - In casa milan continua la ricerca di un nuovo allenatore. I nomi sono sempre più o meno gli stessi, con i portoghesi Conceiçao e Fonseca in pole, Van Bommel poco più indietro e i sogni dei tifosi che ...

Bonatti a RBN: “Conte indiscutibile, ma Thiago Motta è da Juve. Iling, Miretti e Soulè da tenere” - Bonatti a RBN: “conte indiscutibile, ma Thiago Motta è da Juve. Iling, Miretti e Soulè da tenere” - Attenzione però a conte, il cui ritorno è ancora possibile ... Mi ricordo il caso Pioli. Fu preso dal milan perché Spalletti rifiutò. Al termine della prima stagione era dato per esonerato, si parlava ...

Chiariello: "So che ADL vuole Conte, ma Chiavelli l'ha messo in guardia sulle spese" - Chiariello: "So che ADL vuole conte, ma Chiavelli l'ha messo in guardia sulle spese" - il tecnico dovrà prima un’intesa col milan per la risoluzione. L’alternativa è Italiano”. Qui manca qualcosa. Non ho capito, perdonatemi. A chi bisogna credere E se non ha ragione nessuno dei due E ...