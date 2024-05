Edifici smart - quanti sono in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – Un parco immobiliare obsoleto che vede l’84,5% deglini costruiti prima del 1990 (contro il 65,6% della Francia e il 75,3% della Germania) e un basso tasso di rinnovamento edilizio che inè pari allo 0,85% all’anno (contro l’1,7% di Francia e Germania). Controlling home with video cameras and digital tablet. Concept of remote video surveillance over the internet withtouch screen devices Da un punto di vista ambientale, secondo le stime di The European House – Ambrosetti, nel Paese l’efficientamento deglipuò portare ad una riduzione fino al 33% dei consumi energetici e fino al 5% di quelli idrici, abbattendo inoltre le emissioni di CO2 di circa il 20-24%. Da un punto di vista economico, invece, se glipiù vetusti ...