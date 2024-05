Martina Franca | di nuovo le croci celtiche Condanna del sindaco Era ora di una presa di posizione istituzionale La scorsa notte imbrattata la zona della villa comunale

(Di venerdì 10 maggio 2024) Da settimane ne parliamo. Dalle istituzioni locali si è fatto sentire qualcuno. Finalmente. Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: IlGianfranco Palmisano e l’Amministrazioneesprimono fermadegli atti vandalici e delle scritte inneggianti al fascismo ecomparse questaall’internoGaribaldi. Gli episodi sono già oggetto di indagine delle Forze dell’Ordine che sono al lavoro per identificare i responsabili di tutti gli episodi verificatisi negli ultimi giorni nel centro urbano die Amministrazione ripongono piena fiducia nell’operato delle Forze dell’ordine e ...

Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni , condannati per il tentato stupro di Martina Rossi , ottengono l'affidamento in prova ai servizi sociali

Minacce , maltrattamenti , estorsione . Nei confronti della madre ultrasettantenne, con l’aggravante di aver commesso tutto ciò, stando all’accusa, in presenza di figli minorenni (lo erano all’epoca dei fatti contestati) dell’imputata. È stata ...

Uccise la moglie a coltellate, Cassazione conferma l’ergastolo - Uccise la moglie a coltellate, Cassazione conferma l’ergastolo - Il quarantenne era stato condannato dalla Corte d’assise d’appello di Venezia ... si erano costituiti parte civile assistiti dagli avvocati Dino Milazzo, martina Vurruso, Daniela Guezzo e Massimo ...

Non ci furono minacce all’acquirente, cade l’accusa di estorsione: assolto Salvatore Luca - Non ci furono minacce all’acquirente, cade l’accusa di estorsione: assolto Salvatore Luca - Gela. La vendita di un'auto e il mancato incasso dell'intera somma pattuita, lo indussero a richiedere spiegazioni al cliente: per riavere indietro la vettura ...

Abusi su una minore, condannato - Abusi su una minore, condannato - Nel corso della sua requisitoria il pubblico ministero martina Taglione aveva ricostruito i fatti chiedendo la condanna mentre la difesa ha cercato di ridimensionare le accuse. Al termine della camera ...