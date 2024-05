Youtuber dell’Inter insegue e blocca ladro | Ho fatto il mio dovere di campione d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Hosolo il miodi”. Così Luca Mastrangelo, da 5 anniprofessionista con 224.000 iscritti e oltre 105 milioni di visualizzazioni con i suoi circa 1500 video di commento alle partite, che ha appunto appena vinto lo Scudetto, conclude l’intervista in cui ci ha raccontato di come, ieri pomeriggio, ha inseguito a bordo del suo monopattino per le vie di Milano un borseggiatore, lo ha speronato e poi catturato, dopo una colluttazione non priva di pericoli. Un po’ uno ‘spider del monopattino’ che accorre alle grida di aiuto dei cittadini in difficoltà, un po’ quell’eroe per un giorno che tutti possiamo essere, come nel celebre brano di David Bowie, loesperto di Inter preferisce ...