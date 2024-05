Can We Please Have Fun - tracklist del nuovo album dei Kings of Leon

(Di venerdì 10 maggio 2024) La rock band multiplatino e vincitrice ai Grammy Awardsofha pubblicato il– il nono in studio – intitolato “Can WeFun”, e anticipato dal singolo “Nowhere to Run”, da oggi in tutte le radio italiane. “Nowhere to Run” è accompagnato da un videoclip girato con la direzione creativa della band, ritratti mentre ballano e si scatenano. La band ha avuto pieno controllo di tutti gli elementi creativi di questo disco, dall’inizio alla fine, gestendo ogni singolo dettaglio, dalla musica all’artwork, alle immagini e ai visual, originali e non convenzionali. Le clip sono state girate in due giorni a Nashville da loro. È il tipo di musica che la band dice di aver sempre voluto fare: “Questo disco è stato speciale fin dall’inizio. Fin dal primo incontro (con ...

Kings Of Leon - "Can We Please Have Fun" - Riascolta lo speciale con Alteria - Kings Of Leon - "Can We please have Fun" - Riascolta lo speciale con Alteria - Riascolta lo speciale dedicato a Can We please have Fun, il nuovo album di inediti dei Kings Of Leon. I Kings Of Leon sono tornati. La band americana ha annunciato la pubblicazione del nuovo album di ...

Kings Of Leon – Can We Please Have Fun - Kings Of Leon – Can We please have Fun - After a couple of years counting their millions, American hitmakers Kings Of Leon have returned to unleash their highly anticipated ninth studio album (and much-touted artistic reboot), Can We please ...

album reviews - album reviews - Brothers Caleb, Jared and Nathan Followill, and cousin Matthew Followill have put out the new album 21 years after their debut, Youth & Young Manhood and it’s more like their first recordings and ...