Impresa solo sfiorata per la Roma , che alla BayArena pareggia 2-2 nel ritorno della semi finale di Europa League ma non basta per qualificarsi...

impresa solo sfiorata per la Roma , che alla BayArena pareggia 2-2 nel ritorno della semi finale di Europa League ma non basta per qualificarsi...

Roma, record di presenze per Paredes. E a quota 80 scatta il bonus per il Psg - roma, record di presenze per paredes. E a quota 80 scatta il bonus per il Psg - paredes nella partita di ieri con due rigori calciati da campione del mondo ha rischiato l`impresa per la roma. Ma la stagione dell`argentino resta comunque molto.

Roma, a fine stagione via alla rivoluzione: poche le certezze, mezza rosa è in bilico. In arrivo il nuovo direttore sportivo - roma, a fine stagione via alla rivoluzione: poche le certezze, mezza rosa è in bilico. In arrivo il nuovo direttore sportivo - Il 2-2 contro il Bayer Leverkusen, dopo una incredibile rimonta, certifica ancora una volta quanto la rosa sia corta e abbia bisogno di calciatori che possano garantire continuità.

Calciomercato Roma, spunta una nuova clausola - Calciomercato roma, spunta una nuova clausola - Calciomercato roma, verdetto in uscita e nuova clausola a sorpresa. Ecco le ultime in vista della sessione estiva in casa giallorossa.