Ted conquista tutti | la serie prequel di Seth MacFarlane rinnovata per la Stagione 2

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo il successo ottenuto dalla primasu Peacock, lasullo sboccato orsacchiotto tornerà con nuovi episodi Come riportato da Deadline, Peacock ha deciso di rinnovare per una secondaTed, latelevisivadell'omonimo film scritto e diretto da. La primadi Ted, composta da sette episodi e uscita l'11 gennaio, è stata presentata come unaevento. Il suo travolgente successo di ascolti, che l'ha vista diventare laoriginale più vista su Peacock fino ad oggi e la commedia originale numero 1 in streaming negli Stati Uniti per più di due mesi consecutivi nella classifica Nielsen, ha naturalmente contributo al rinnovo per una seconda ...

Serie B: Como o Venezia promossi in Serie A se...Bari retrocesso in C se...Tutte le combinazioni dell'ultima giornata - serie B: Como o Venezia promossi in serie A se...Bari retrocesso in C se...Tutte le combinazioni dell'ultima giornata - Ultima giornata di serie B e ultimi verdetti attesi sia in zona promozione che in coda: stasera alle 20:30 si disputa la 38esima e ultima giornata della stagione regolare e sono tante le squadre che ...

ADL: "Gasp bravissimo allenatore, fa un calcio interessante! Lega La Serie A non ha sfiduciato Casini" - ADL: "Gasp bravissimo allenatore, fa un calcio interessante! Lega La serie A non ha sfiduciato Casini" - All'inaugurazione di 'Race for the Cure', l'evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne, è intervenuto anche De Laurentiis.

Tutti col fiato sospeso a Flero: per la Promoball i play-off sono a un passo - Tutti col fiato sospeso a Flero: per la Promoball i play-off sono a un passo - La formazione bresciana sogna il salto in B1 ma per tentare l’assalto dovrà proteggere il secondo posto in classifica nell’ultima gara di campionato ...