Genoa - Malinovskyi vede la Roma

Il Genoa nel corso della sfida pareggiata per 1-1 contro il Frosinone ha subito anche una prerdita importantissima per la rosa a disposizione...

In vista della gara contro il Cagliari ,valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, l`allenatore del Genoa Alberto Gilardino ...

Genoa, Messias verso il rientro: punto sugli infortunati - genoa, Messias verso il rientro: punto sugli infortunati - Visualizzazioni: 1 Gilardino guarda a genoa-Sassuolo e fa i conti con l’infermeria. Torna Gudmundsson ma gli assenti rimangono parecchi, segnali positivi da Messias. genoa, situazione infermeria: chi ...

Genoa-Sassuolo, sei indisponibili per il match di Marassi - genoa-Sassuolo, sei indisponibili per il match di Marassi - Finalmente il genoa torna in campo domenica alle 15 e riceverà l'abbraccio ... Gilardino dovrà ancora una volta fare a meno di Vitinha, malinovskyi e Bani, tutti infortunati con l'attaccante che però ...

Genoa, Vasquez blinda difesa e futuro: “Resto qui anche l’anno prossimo” - genoa, Vasquez blinda difesa e futuro: “Resto qui anche l’anno prossimo” - Genova – In coda per una firma sulla maglia da indossare domenica al Ferraris. In coda per una foto insieme a Retegui, Martinez, Vitinha, Vasquez e Messias. Un migliaio circa di genoani ha fatto le ...