Incidente sull’A9 - scontro tra due auto a Fino Mornasco | grave 12enne

Il ragazzino è andato in arresto cardiocircolatorio, ospedalizzato al Papa Giovanni di Bergamo, in corso manovre di rianimazione. Altri tre feriti nell'urto, illesa una 16enne Uno scontro tra due auto sulla A9 Milano Como nel tratto Lomazzo Nord - ...

All’autoscontro - All’autoscontro - L a notizia arriva come fulmine a ciel sereno: vendesi banchi a rotelle. Il prezzo invoglia all’acquisto: un banco un euro. Si sa, uno vale uno: Beppe Grillo dixit. Un principio di uguaglianza che co ...

Paura in pieno centro: scontro tra due auto - Paura in pieno centro: scontro tra due auto - L’incidente tra le due auto avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Riviera Liri a Ceprano ...