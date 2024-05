Concorso ATA | ecco come inviare la domanda dal 10 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una buona notizia per quanto riguarda i concorsi. Dal prossimo 10, infatti, sarà possibilele domande alATA. È rivolto ai nuovi profili professionali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, che sono stati riorganizzati nel nuovo CCNL Scuola. Per ora, l’azienda ha pubblicato il bando per la Sardegna. A breve, però, saranno pubblicati anche quelli per le altre regioni, per capire anche quali siano i tempi per tutta Italia. Tra i bandi che saranno esclusi per ora, però, c’è la Valle D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le domande di ammissione si potranno presentare dalle ore 9 di giovedì 10alle ore 14 del 302024. Dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso “Istanze on Line (POLIS)”. Ma vediamo nel ...