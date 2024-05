Il tatuatore di Auschwitz | tutto quello che sappiamo sulla serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un nuovo racconto inerente l'Olocausto con un punto di vista diverso: Ildi, dal 10 maggio in streaming su NOW: eccoche. Il 27 gennaio è dedicato alla Giornata della Memoria, per non dimenticare l'Olocausto (come vorrebbero fare le correnti negazioniste) e ricordare l'orrore perpetrato dagli uomini ed imparare a non ripetere la storia. Come tutte le ricorrenze importanti, non deve necessariamente essere circoscritta a quella data e dimenticata per il resto dell'anno. Ecco che quindi arriva dal 10 maggio la nuovaSky Original Ildi, che prova a raccontareche credevamo di sapere sul genocidio ...