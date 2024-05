Gli USA sospendono le armi a Israele - Netanyahu | Continueremo anche soli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il primo ministro israeliano commenta la sospensione da parte degli Usa dell’invio diper evitare l’avanzamento a Rafah. Attesa per il voto sulla Palestina all’Assemblea generale dell’Onu “Se dobbiamo stare da, staremo da. Se sarà necessario, combatteremo con le unghie. Ma abbiamo molto di più delle unghie”. Lo ha detto il primo ministro Benjamingiovedì dopo che gli Stati Uniti hanno minacciato di ritirare alcunesecontinuerà la sua offensiva nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Il presidente Joe Biden ha esortatoa non procedere con un’operazione di questo tipo per il timore che possa aggravare la catastrofe umanitaria nell’enclave palestinese. Mercoledì, Biden ha ...

Intervista. L'ex premier israeliano Olmert: «Prendere Rafah Non servirà a nulla» - L'ex premier di Kadima attacca Netanyahu: «Abbiamo colpito duramente i terroristi ma non abbiamo raggiunto alcun risultato. Il punto è come impedire al gruppo di tenere al potere»

