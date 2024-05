Intervista Maldini - il giornalista Alciato | Non mi sono piaciute le pressioni per non mandarla in onda

(Di venerdì 10 maggio 2024) All’indomani dell’che Paoloha rilasciato in esclusiva a Radio TV Serie A con RDS, ilAlessandroha postato su Instagram una storia destinata a far discutere. “La tua libertà di pensiero fa sempre la differenza – ha innanzitutto scritto, elogiando, per poi denunciare – Leper noninnon mi. Per niente“. Non è chiaro a chi si riferisca, anche perché l’ex cre non ha rilasciato dichiarazioni particolarmente taglienti. Qualcuno ci ha intravisto una frecciatina al Milan, club di cui fino a poco tempo fa è stato dirigente, quando ha detto “non vado più allo stadio, mi sembra logico“. Nel ...

