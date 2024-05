Milan-Cagliari | rossoneri con i nomi o i cognomi delle mamme sulle maglie

(Di venerdì 10 maggio 2024) In occasione della festa della mamma, prevista per domenica 12 maggio, ilha pensato a un`iniziativa molto speciale. I giocatori...

Il Milan sta preparando la sfida con il Cagliari, gara valida per la 36^ giornata di Serie A. ecco il report dell'allenamento odierno

Calciomercato Milan, super colpo dalla Premier: la dirigenza gongola - Calciomercato Milan, super colpo dalla Premier: la dirigenza gongola - News Milan, prosegue il lavoro in casa Milan per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino un grande giocatore.

Serie A, iniziativa di 7 club: sulle maglie il nome delle mamme dei giocatori - Serie A, iniziativa di 7 club: sulle maglie il nome delle mamme dei giocatori - Si tratta di un evento unico per il nostro campionato, che insieme a Serie B, campionato femminile e arbitri sosterrà la Croce Rossa Italiana in questo turno.