Giornata infermieri - Nursind | Siamo sempre meno ma istituzioni ci ignorano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "come ogni 12 maggio pronti a celebrare questa ricorrenza perché per noi è molto sentita. Spiace solo che lenon sembrino rendersi conto del reale bisogno che c'è in Italia die del fatto che, se ce ne sono, è solo a causa della scarsa valorizzazione di questa professione". Lo dichiara in una nota il segretario nazionale del, Andrea Bottega, in vista dellainternazionale dell'infermiere che si celebra domenica. "La categoria è stanca di pacche sulla spalla - afferma - e a buon diritto reclama innanzitutto stipendi adeguati ai carichi di lavoro massacranti cui è costretta per sopperire alle carenze di organico. Una situazione tanto più grave considerando che la maggioranza degli ...