Ucraina-Russia - Putin riconferma il primo ministro Kiev riceve il primo simulatore per gli F-16

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – La"farà di tutto per evitare uno scontro globale" ma "non permetterà a nessuno di minacciarla", mantenendo la prontezza operativa delle sue "forze strategiche" nucleari. L'avvertimento di Vladimirriecheggia ancora all'indomani della parata del Giorno della Vittoria , mentre dato presidente presenta alla Duma (la Camera bassa del parlamento) la ricandidatura di Mikhail Mishustin a, carica che ricopre dal 2020. Intanto sul fronte della guerra, l'fa sapere che gli ultimi attacchi russi hanno provocato la morte di due civili e il ferimento di altri 13, ma rivendicano anche danni provocati alla flotta russa per 500 milioni di dollari grazie agli attacchi con i droni. Mosca, dal canto suo, fa sapere di ...

Putin si prende l'investitura per altri sei anni e pensa subito a incollare in maniera più salda i rapporti con la Cina . Anzi, si sussurra che il suo primo atto da rieletto presidente sia proprio un viaggio a Pechino L'articolo Putin : viaggio in ...

L'ex ministro Minniti: "Più attacchi aumentano il rischio di incidenti. Lo Zar aspetta la rielezione di Trump per un negoziato. Ma nessun accordo è possibile senza il consenso di Zelensky Per rassicurare Kiev, serve farla entrare nell'...

Guerra in Ucraina e spie russe, la villa gotica in Gran Bretagna usata dagli 007 di Putin «per operazioni di sabotaggio» - Guerra in Ucraina e spie russe, la villa gotica in Gran Bretagna usata dagli 007 di putin «per operazioni di sabotaggio» - Conosciuto come il Palazzo di putin, o il Cremlino del Kent ... muovendosi lentamente lungo le strade residenziali prima di essere riportati alla base. La polizia del Sussex ha confermato di aver ...

Armenia, massicce proteste contro il premier Pashinyan per un accordo con l'Azerbaijan - Armenia, massicce proteste contro il premier Pashinyan per un accordo con l'Azerbaijan - I manifestanti chiedono le dimissioni immediate del primo ministro per aver ceduto alcuni villaggi nel delineare la linea di confine con il vicino e rivale Azerbaijan. A guidare il movimento "Tavush f ...

Orsini: “Sciocchezza enorme dire che Putin vuole invadere la Polonia. Governo Meloni Asservito agli Usa, non abbiamo un ministro della Difesa” - Orsini: “Sciocchezza enorme dire che putin vuole invadere la Polonia. Governo Meloni Asservito agli Usa, non abbiamo un ministro della Difesa” - “ L’Ucraina ha già perso la guerra, la fine della guerra coinciderà con la fine dell’Ucraina, che verrà smembrata. Zelensky dovrà accettare le condizioni di putin”. È l’analisi di Alessandro Orsini, s ...