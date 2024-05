Golf - possibile fusione PGA Tour-Superlega araba | scontro tra Tiger Woods e Rory McIlroy

Leggi tutta la notizia su sportface

Unatra PGAdivide. I due sono soci in affari, tanto da aver fondato la TGL (lega tecnologica che prenderà il via nel gennaio 2025), ma non la pensano allo stesso modo sui finanziamenti del fondo Pif. Il 15 volte campione Major, che si è opposto al rientro dinel policy board del PGA, sostiene che non ci sia bisogno di fondi per la sostenibilità economica del. Il nordirlandese sostiene invece che "l'attuale ecosistema delnon è sostenibile" e che un'intesa rapida sia dunque necessaria.