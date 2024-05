Domani comanda Kvara | recupera in vista del Bologna

Napoli, comanda Kvara: ultimo assalto all'Eurozona - Napoli, comanda Kvara: ultimo assalto all'Eurozona - Kvara sì, Jack quasi. Il Napoli recupera i pezzi (fondamentali) in vista della partita in programma domani alle 18 al Maradona con il Bologna, terzultima della stagione, penultima in casa, ultima per ...

