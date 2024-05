Correa torna all’Inter dopo l’uscita dall’Europa del Marsiglia | non ha più l’obbligo di riscatto

Alle ore 21 al Gewiss Stadium si gioca Atalanta-Marsiglia , la partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. L’Inter guarda Joaquin Correa, su cui Gasset non cambia idea. Le formazioni ufficiali . formazioni – Dopo l’1-1 ...

L’Atalanta vince 3-0 la semi finale di ritorno contro il Marsiglia e si qualifica alla finale di UEFA Europa League sul risultato di 3-1 tra andata e ritorno. Niente da fare per Joaquin Correa , pochi minuti in campo per lui. IN finale – L’Atalanta ...

Marsiglia, niente riscatto per Correa: El Tucu torna all'Inter - marsiglia, niente riscatto per correa: El Tucu torna all'Inter - Con l'eliminazione dall'Europa League del club francese sfuma anche l'ultima possibilità di confermare l'operazione in uscita per ...

Grana Correa da quasi 17 milioni: lo scenario catastrofico che spaventa l’Inter - Grana correa da quasi 17 milioni: lo scenario catastrofico che spaventa l’Inter - marsiglia travolto dall'Atalanta e fuori dall'Europa League: salta il riscatto obbligatorio di correa che tornerà così all'Inter ...

Futuro Correa, non scatterà l'obbligo di riscatto del Marsiglia - Futuro correa, non scatterà l'obbligo di riscatto del marsiglia - L'Inter, dopo la vittoria dello scudetto, può pensare a programmare la prossima stagione. Sul mercato, però, come raccontato anche dal direttore sportivo Piero Ausilio, i nerazzurri non faranno tante ...