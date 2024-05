Accademia - chiusura di campionato a Bisceglie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Ultima gara stagionale per l'che domani pomeriggio affrontera la Pallavolo(BA), gara valida per la ventiseiesima e ultima giornata delnazionale di serie B2. Si tratta della classica passerella finale per due squadre che non hanno nulla da chiedere a questa partita., capolista indiscusso del girone, è già proiettato ai play off promozione che scatteranno la prossima settimana, mentre l', ormai già retrocessa, può solo chiudere in maniera onorevole una stagione sfortunata e non all'altezza delle aspettative. Ad ogni modo l'avversario delle giallorosse è senza dubbio il più difficile in assoluto:, con una sola sconfitta in stagione su venticinque gare, si è dimostrato una vera e propria ...