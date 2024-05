Stati Generali della Natalità - polizia carica il corteo femminista a Roma

Pechino Express, vince Damiano Carrara (e fratello): la proclamazione - Pechino Express, vince Damiano Carrara (e fratello): la proclamazione - Pechino Express chiude l'edizione 2024 con la vittoria de I Pasticcieri, Damiano e Massimiliano Carrara. L'ultima puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia (su Sky e in ...

Natalità, Papa Francesco: una madre non deve scegliere tra lavoro e figli - Natalità, Papa Francesco: una madre non deve scegliere tra lavoro e figli - Papa Francesco torna, per il secondo anno consecutivo, agli stati generali della natalità, in corso a Roma, e lancia un monito, all'Italia e all'Europa, sulla necessità di un cambio di passo sulle ...

Roberto Saviano contro la ministra Roccella, lo scrittore difende i contestatori: "Bisognava dare un segnale" - Roberto Saviano contro la ministra Roccella, lo scrittore difende i contestatori: "Bisognava dare un segnale" - Ospite di Piazzapulita, lo scrittore Roberto Saviano ha preso le difese dei contestatori della ministra Roccella: “È il contrario della censura” ...