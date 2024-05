Tiro con l’arco - Europei | Elisa Roner in finale nel compoun - Tatiana Andreoli si gioca il bronzo nel ricurvo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nell’olimpico maschile, ai sedicesimi disi è fermato Mauro Nespoli per mano dello sloveno Ziga Ravnikar (29-27, 29-28, 24-26, 28-28, 28-27). Avanza invece Alessandro Paoli che ha la meglio allo shoot-off del croato Leo Sulik in rimonta per 6-5 (26-28, 28-29, 28-26, 28-27, 28-28, 9+). Netta l’affermazione di Federico Musolesi contro il georgiano Aleksande Machavariani per 6-0 (28-26, 27-25, 24-23). Il percorso di Paoli si è poi fermato agli ottavi di, perdendo contro lo sloveno Den Malavasic Habjan 7-3 (29-28, 29-26, 26-28, 28-28, 28-27). Musolesi si è qualificato per i quarti battendo lo sloveno Ziga Ravnikar 6-4 (28-28, 27-29, 29-29, 29-28, 29-28) per poi perdere contro il francese Baptiste Addis per 6-4 (29-28, 28-26, 28-29, 28-28, 27-27). Nelfemminile, fuori subito ai sedicesimi di...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Dieci per Usach in apertura del terzo round, risponde con un nove Nespoli . 14.38 Ancora un nove per Nespoli , ma l’ucraino non è preciso ed ottiene solo un otto. L’azzurro conquista la seconda mano con ...

Il pre olimpico di Tiro con l’arco si chiude con un nulla di fatto per i colori italiani. Mauro Nespoli , infatti, è stato eliminato ai quarti di finale del torneo maschile valevole come evento continentale di qualificazione olimpica alle prossime ...

Buone notizie per l’Italia al termine della prima giornata dedicata allo skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo in corso a Baku , in Azerbaigian: dopo 75 piattelli sono in corsa per la finale di domani Martina Maruzzo e ...

Roma esce a testa alta dall'Europa League, 2-2 col Bayer - Roma esce a testa alta dall'Europa League, 2-2 col Bayer - La Roma sfiora l'impresa a Leverkusen ma è costretta a dire addio all'Europa League. La squadra di Daniele De Rossi pareggia 2-2 con il Bayer e manca l'accesso alla finale del torneo continentale, dov ...

La Dea vola in finale di Europa League, Roma si illude ma viene rimontata dal Leverkusen - La Dea vola in finale di Europa League, Roma si illude ma viene rimontata dal Leverkusen - Non ce la fa la Roma a compiere l'impresa di ribaltare il risultato dell'andata. I giallorossi resistono per quasi 90' alla pressione offensiva dei tedeschi, andando in vantaggio per 2-0 per i rigori ...

Atalanta in finale di Europa League: 3-0 al Marsiglia (gol di Lookman, Ruggeri e Touré), la Dea va a Dublino - Atalanta in finale di Europa League: 3-0 al Marsiglia (gol di Lookman, Ruggeri e Touré), la Dea va a Dublino - Dublino adesso è realtà. L’Atalanta elimina il Marsiglia grazie ai gol di Lookman, Ruggeri ed El Bilal Touré (3-0) e va in finale di Europa League. Un ...