Florida - agente spara e uccide aviere afroamericano I video

(Di venerdì 10 maggio 2024) Pubblicato in Rete unshock (registrato da una bodycam di un membro delle forze dell'ordine in). Mostra l'chea un aviatoreall'interno della sua abitazione. Lo sceriffo della contea di Okaloosa, Eric Aden, ha reso note le immagini dopo che la famiglia dell'Roger Fortson e i suoi avvocati hanno tenuto una conferenza stampa in cui contestavano che l'avesse agito per legittima difesa

