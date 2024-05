Montemurlo | dormitori abusivi anche in soffitta in un capannone Immobile sequestrato

(Di venerdì 10 maggio 2024) C'erano, ein condizioni igieniche ritenute precarie durante i controlli, in un complesso immobiliare a(Prato), in via Montalese,per la seconda volta. La struttura è affittata a un cinese ma la proprietà è di due società italiane. La scoperta è stata fatta dalla polizia municipale di, nell'ambito di un'operazione interforze alla quale hanno preso parteGuardia di finanza, Carabinieri, Polizia, Ispettorato del lavoro, Usl, Inps - Inail e Vigili del fuoco L'articolo proviene da Firenze Post.

