Stazione centrale di Milano - 36enne egiziano lancia pietre con fionda contro polizi - che gli spara alla spalla per fermarlo - VIDEO

Un 36enne è rimasto ferito a una spalla a Milano, dopo aver aggredito alcuni poliziotti all’esterno della stazione Centrale. Dopo aver tentato di fermarlo con il taser, uno degli agenti ha sparato colpendolo. L’uomo, che non è in pericolo di vita, ...