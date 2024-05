Pechino - lanciato un warning a nave militare Usa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il cacciatorpediniere lanciamissili americano Uss Halsey "ha fatto oggi irruzione illegale nelle acque territoriali cinesi di Xisha (le isole Paracel, ndr) senza alcuna approvazione", nel mar Cinese meridionale. Le forze navali e aeree, "in conformità con la legge, l'hanno seguita e monitorata" fino alla decisione di lanciare unper "la sua veloce partenza" dall'area. Lo si legge in una nota del colonnello dell'aeronauticaTian Junli, portavoce del Comando del Teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione.

