Papa Francesco | Gli anticoncezionali distruggono la vita come le armi VIDEO

(Di venerdì 10 maggio 2024)con le sue parole fa di nuovo discutere, accende i dibattiti. E le polemiche. “Il calo della natalità deve essere affrontato con lungimiranza. A livello istituzionale, urgono politiche efficaci, scelte coraggiose, concrete e di lungo termine”, ha detto agli Stati generali della natalità in corso a Roma. “Bisogna porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli; oppure liberare tante giovani coppie dalla zavorra della precarietà occupazionale e dell’impossibilità di acquistare una casa”, ha affermato riferendosi alle politiche dei governi. Ma quel che già sta facendo discutere è l’accostamento deglialle… “C’e un dato che mi ha detto uno studioso della demografia: in questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la ...

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 "Il futuro non si costruisce solo facendo figli. Manca un'altra parte importante, i nonni . Oggi c'è una cultura di nascondere i nonni , mandarli nella casa di riposo. È cambiato un po' per la pensione, ma la ...

